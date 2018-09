Le pape François devient e-résident estonien

Le chef de l'Eglise catholique est devenu mardi e-résident de l'Estonie, à l'occasion de sa visite à Tallinn, capitale de ce pays très avancé en technologies de l'information. «Le pape François est le 37647e e-résident», a annoncé la présidence estonienne dans un communiqué, après qu'il a reçu son identité numérique. Parmi les bénéficiaires de ce statut on compte entre autres la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. L'identité numérique, «transnationale» et garantie par le gouvernement estonien, permet de créer une société dans l'UE et de la gérer à distance, en payant les impôts et en certifiant des documents avec la signature numérique.

Mais elle n'apporte ni la citoyenneté estonienne, ni la résidence fiscale, ni le permis de séjour ou le visa pour l'Estonie.