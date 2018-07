Le bilan de l'attentat de vendredi soir pendant un meeting électoral dans le sud-ouest du Pakistan a été revu à la hausse à 149 morts, ce qui en fait le deuxième plus sanglant de l'histoire du pays, ont annoncé dimanche des responsables officiels.

L'attaque-suicide, qui a eu lieu au Baloutchistan et a été revendiquée par le groupe djihadiste, Etat islamique, a été la troisième à viser une réunion électorale cette semaine au Pakistan, où une journée de deuil a été observée dimanche. Au total, 175 personnes ont perdu la vie dans ces violences en quatre jours, dont deux candidats aux élections législatives du 25 juillet.

Le précédent bilan de l'attentat de vendredi était de 130 personnes tuées, dont l'homme politique Siraj Raisani. On compte également neuf enfants âgés de six à 11 ans parmi les morts, a déclaré dimanche un haut responsable gouvernemental, Qaim Lashari, ajoutant que 70 blessés, dont cinq dans un état critique, étaient toujours hospitalisés.

VIDEO: At the site of a suicide bombing in Pakistan, a day after the attack tore through a political rally, killing 128 people. The attack is one of the country’s deadliest, coming ahead of July 25 polls pic.twitter.com/2CrQP9hrBq