Une énorme explosion dans une usine de gazéification a fait au moins dix morts vendredi dans le centre de la Chine, un bilan qui pourrait encore s'alourdir puisque cinq personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé les médias d'Etat samedi.

La déflagration a également blessé sérieusement 19 personnes, et d'autres souffrent de blessures plus mineures, selon la télévision CCTV. Le sinistre s'est produit vers 17H45 (11H45 en Suisse) dans un atelier de l'usine Henan Coal Gas (Group) située dans la localité de Yima, dans la ville de Sanmenxia, à environ 900 kilomètres au sud-ouest de Pékin, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Elle a touché une unité de séparation de l'air de l'usine mais pas les zones des réservoirs de gaz, a précisé l'agence, citant une source auprès des autorités locales. L'usine est à l'arrêt.

#UPDATE: Latest on gas factory explosion in Yima, C China’s Henan, July 19

-10 killed

-5 missing

-19 seriously injured pic.twitter.com/vuRwmOI86X