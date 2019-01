Au moins 126 personnes ont péri dans la tempête qui a balayé le centre des Philippines après Noël, selon un nouveau bilan annoncé dimanche par les autorités, l'essentiel des décès ayant été provoqués par des glissements de terrain.

D'importantes inondations avaient également été générées par cette tempête qui avait frappé les îles de l'est et du centre de l'archipel le 29 décembre. Un précédent bilan faisait état de 68 morts. Plus d'une centaine de personnes ont péri dans la région montagneuse de Bicol, au sud-est de Manille, ont annoncé des responsables des services de gestion des catastrophes naturelles.

Cette zone est habituée aux typhons, et il se peut que les habitants n'aient pas pris la mesure de la violence de la tempête qui approchait car les autorités n'avaient pas émis d'alerte aux cyclones tropicaux. Beaucoup ont également été vraisemblablement réticents à quitter leur foyer en pleine période de fêtes de Noël.

«En deux jours seulement, la tempête Usman a déversé l'équivalent de plus d'un mois de pluie sur la région de Bicol», a déclaré à l'AFP Edgar Posadas, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes naturelles. «Les recherches se poursuivent, mais la boue et l'instabilité des sols constituent un défi», a-t-il ajouté en précisant que 26 personnes étaient portées disparues.

Plus de 152'000 personnes ont été déplacées en raison de cette tempête. Et au moins 75 ont été blessées. Environ 20 typhons ou tempêtes frappent chaque année les Philippines, tuant des centaines de personnes. Le typhon Haiyan, survenu en novembre 2013, reste le plus meurtrier de l'histoire des Philippines, laissant derrière lui plus de 7350 morts ou disparus. (afp/nxp)