Un séisme puis un tsunami frappent l'Indonésie Plus de 800 personnes ont trouvé la mort en Indonésie suite au séisme et au tsunami qui ont frappé l'île des Célèbes.

Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes est passé à au moins 1234 morts, contre 844 lors d'un précédent bilan, a annoncé mardi l'agence de gestion des catastrophes.

Masyarakat mengambil sendiri BBM di SPBU dengan menggunakan jerigen dan botol. Kondisi pompa SPBU banyak rusak terkena gempa dan tsunami di Kota Palu. Pertamina terus mengirim pasokan BBM dengan dikawal Polri. Perlu perbaikan darurat SPBU. pic.twitter.com/v1KvlfpMtT — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 2, 2018

«A 13 heures le dernier bilan disponible est de 1234 morts», a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes au cours d'un point presse. Les autorités indonésiennes ont accepté lundi l'aide proposée par plusieurs pays.

Permukiman yang hancur akibat adanya proses pengangkatan dan penurunan dari gempa di Kota Palu. Banyak rumah yang hancur karena ambles dan terangkat oleh gempa. Diperkirakan korban banyak di daerah ini. Evakuasi sulit dilakukan karena banyak rumah yang amblas tertimbun tanah. pic.twitter.com/G9nftNqfIO — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 30, 2018

La catastrophe qui a frappé vendredi la localité de Palu, où vivent 350.000 habitants sur la côte occidentale des Célèbes, a aussi fait 61.867 déplacés.

Alors que les autorités avaient toléré ces derniers jours que la population se serve dans les magasins devant le manque d'approvisionnement et l'aide qui tardait à venir, la police a arrêté mardi 35 personnes pour avoir volé des ordinateurs et de l'argent et s'est engagée à arrêter les pillages.

Manque de nourriture

Même si l'aide humanitaire commence à arriver, les survivants doivent toujours affronter la faim et la soif. Vivres et eau potable sont rares. Et les hôpitaux sont submergés par le nombre de blessés.

Des gens crapahutent sur les décombres à la recherche de tout ce qui pourrait être récupérable, d'autres se pressent autour de rallonges électriques dans les quelques bâtiments disposant encore de courant. D'autres encore patientent pour recevoir l'eau, l'argent ou l'essence acheminés par un convoi de l'armée.

«Le gouvernement, le président sont venus, mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'eau et de nourriture», a expliqué à l'AFP Burhanuddin Aid Masse, 48 ans. Les secours manquent d'équipements lourds. Ils peinent également du fait de la coupure des routes et de l'ampleur même des dégâts.

