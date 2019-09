Le bilan d'un séisme d'une magnitude de 6,5 qui a frappé l'archipel des Moluques dans l'est de l'Indonésie est désormais de 30 morts, ont communiqué dimanche les autorités . Le bilan avait été révisé à la baisse dans un premier temps, de 23 à 19, car des victimes avaient comptées deux fois.

L'agence nationale de gestion des désastres a affirmé qu'elle continuerait à évaluer la situation après le tremblement de terre de jeudi. Au moins 159 personnes ont été blessées et plus de 600 maisons et autres bâtiments ont été endommagés sur les îles d'Ambon et Seram après la secousse, a précisé le porte-parole, Agus Wibowo. Il a en outre précisé qu'entre jeudi et dimanche matin, les experts avaient enregistré pas moins de 475 nouvelles secousses qui ont suivi le tremblement.

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. (ats/nxp)