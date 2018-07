Le Premier ministre japonais a qualifié dimanche de «course contre la montre» le combat que mènent les autorités pour sauver les sinistrés piégés par les conséquences dramatiques de pluies exceptionnelles qui continuent de s'abattre violemment sur l'ouest du Japon et ont déjà tué 48 personnes.

«Les secours, le sauvetage de vies et les évacuations sont une course contre la montre», a déclaré Shinzo Abe durant une réunion de crise à Tokyo avec les principaux ministres, tandis que le porte-parole du gouvernement a également fait part de nombreuses disparitions de personnes.

Une centaine d'habitants des régions les plus touchées ont été blessées, d'après l'Agence de gestion des incendies et catastrophes naturelles. L'état d'alerte maximum est maintenu sur trois provinces de l'ouest (Kochi, Ehime et Gifu).

Hello foreigners. Japan has become very difficult now. Fukuoka, Hiroshima, Ehime, Okayama, Gifu etc. are flooded due to heavy rain. In Okayama's Kurashiki-sity Mabi Town it is like a picture. I would be pleased if you could tell that we are in this state of Japan now. pic.twitter.com/hm7jFasPpA