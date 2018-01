Le directeur général de Compass Group, 58 ans, fait partie des victimes de l'accident qui s'est produit dans une rivière au nord de Sydney, a annoncé le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mark Hutchings. Il venait d'assister aux fêtes du Nouvel An.

Le président de Compass, Paul Walsh, a confirmé dans un communiqué la disparition de celui qui dirigeait le groupe depuis onze ans. Richard Cousins avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions en mars prochain.

BREAKING #Sydney #seaplane victim was top British businessmen Richard Cousins (ex boss of world's biggest catering firm) on trip of lifetime with new fiancée, her daughter, 11 & his sons, 23 & 25 https://t.co/R8570xgOTu (via @dailytelegraph) pic.twitter.com/qrEOSfpYus