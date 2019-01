Après une escale à Pékin, un très haut responsable nord-coréen est arrivé jeudi soir à Washington. Bras droit du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, il doit s'entretenir avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo au sujet d'un éventuel sommet entre les deux pays.

Interlocuteur privilégié de M. Pompeo dans les négociations en cours sur la dénucléarisation, Kim Yong-chol pourrait également se rendre à la Maison Blanche pour y rencontrer Donald Trump, selon une source américaine anonyme. Son planning aux Etats-Unis n'a pas encore été rendu public.

Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, le dignitaire nord-coréen, accompagné de deux représentants nord-coréens, est vraisemblablement porteur d'une lettre de M. Kim pour le président américain.

Le dernier rendez-vous programmé entre le secrétaire d'Etat américain et le négociateur nord-coréen Kim Yong Chol, début novembre à New York, avait été annulé à la dernière minute par la Corée du Nord.

Ce nouveau voyage intervient au moment où semble se préparer, probablement en Thaïlande ou au Vietnam, un second sommet entre MM. Trump et Kim, en dépit de l'absence de progrès dans les négociations sur la dénucléarisation. M. Kim s'est rendu la semaine dernière à Pékin pour y rencontrer le président chinois Xi Jinping.

«Pas d'urgence»

Lors de leur première rencontre, en juin à Singapour, qui intervenait après six mois de détente entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, MM. Kim et Trump avaient signé une déclaration très vague en faveur de «la dénucléarisation de la péninsule coréenne». Mais aucun progrès n'a depuis été réalisé, les deux parties n'étant pas même d'accord sur le sens exact de cet engagement.

Pyongyang demande un allégement des sanctions adoptées par la communauté internationale en réponse à ses programmes nucléaire et balistique interdits. Mais les Etats-Unis considèrent que ces sanctions doivent être maintenues tant que la Corée du Nord n'aura pas renoncé à ses armes nucléaires. Pyongyang accuse Washington d'exiger son désarmement unilatéral sans faire de concessions.

Le président américain, qui a déjà dit qu'il souhaitait revoir Kim Jong-un début 2019, assure qu'il n'y a «aucune urgence» à faire avancer les négociations. Une autre responsable nord-coréenne, Choe Son Hui, a également transité cette semaine par Pékin, sur le chemin de la Suède où elle pourrait rencontrer Stephen Biegun, représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord. (ats/nxp)