Consommer et vendre de la marijuana en Italie est permis, en tout cas pour les produits light, affichant un taux de THC inférieur à 0,6%, ce qui est vraiment très, très léger. Depuis un an et demi, les petites boutiques ont fleuri. On en compte au moins un millier dans la Péninsule, surtout dans les grandes villes et en ligne. Selon l’association de consommateurs Codacons, le chiffre d’affaires avoisine les 44 millions d’euros. Un business juteux qui profite d’abord aux tenanciers de ces boutiques, sortis des listes de chômeurs grâce à la légalisation. Or tout cela risque de s’effondrer à cause d’un rapport du Conseil supérieur de la santé (Css), commandité par le Ministère de la santé, sur les effets du cannabis allégé. Les questions auxquelles il fallait répondre: le cannabis light est-il dangereux pour la santé? Peut-on en autoriser la vente, et comment l’encadrer? Pour les experts, la sécurité d’emploi des produits à base de cannabis légal ne peut pas être garantie. «La vente libre doit donc être interdite dans l’intérêt de la santé publique.»

En fait, le vrai problème se situerait au niveau de la biodisponibilité du THC. Autrement dit, dans quelle mesure les substances actives deviennent disponibles dans l’organisme. Même un faible taux, entre 0,2% et 0,6%, cela reste important, estime le Css. Les experts affirment qu’en raison de ses propriétés le THC et les autres principes actifs inhalés ou ingurgités peuvent s’accumuler dans certains tissus du cerveau ou dans les graisses, au-delà des concentrations plasmatiques mesurables. «On ne peut pas contrôler la quantité prise et quantifier ses effets psychotropes tant sur le court que le long terme», ajoute le rapport du Css.

Dangereux pour l’allaitement

Enfin, les experts mettent en avant les risques liés à la consommation de ces produits, notamment pour l’allaitement ou durant la grossesse, lors de certaines pathologies ou encore pour une éventuelle interférence avec des médicaments, autant de situations qui n’ont pas encore été suffisamment évaluées. De son côté, l’association de consommateurs Codacons met en garde contre les pertes économiques que cela va représenter, car la vente légale est actuellement en plein essor. Et on ne parle pas que de fumette.

Pâtes au cannabis

Tout un marché s’est développé autour des tisanes, ou de produits pour parfumer un plat. On voit même apparaître de nouvelles gammes de produits typiquement italiens, comme les pâtes, les sablés, l’huile ou des lignes cosmétiques. «Il va falloir rapidement trouver une façon de conjuguer la sauvegarde des personnes et des centaines de PME qui se sont lancées dans la culture du cannabis avec celle de la santé publique», réclame Codacons. Vaste programme! (Le Matin)