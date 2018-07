C'est vers 11h30, dimanche, que le braqueur Redoine Faïd a faussé compagnie à la prison de Réau, en Seine-et-Marne (F), dimanche, selon BFMTV.

Il a utilisé un hélicoptère, après que trois hommes armés l'ont extrait du parloir, selon Europe 1. A l'issue de cette opération, qui n'a duré que quelques minutes, il n'y a ni blessé ni otage. L'appareil, qui s'est par la suite posé à Garges-lès-Gonesse, dans le Val d'Oise, a été retrouvé incendié.

Redoine Faïd aurait pris la fuite avec ses complices, lourdement armés, à bord d'une Mégane noire en direction de l'autoroute A1, selon les informations de France 3.

«La police judiciaire a été saisie de l’évasion. Tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif», a déclaré le Ministère de l'Intérieur qui a confié l'enquête au parquet de Paris, comme le relatent nos confrères de BFMTV. Et d'ajouter: «Toutes les unités territoriales de la police et de la gendarmerie ont été immédiatement alertées des faits et des dispositifs coordonnées de contrôle et d'interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices».

????Le braqueur people #RedoineFaïd s’évade à nouveau. Il quitte en hélico la prison de Réau(77)???? Une belle pub pour son bouquin encore #PrisonBreak pic.twitter.com/pA1St0fC5l — Ibrahim Amirat© (@Ibra_Amirat) July 1, 2018

Boucliers humains

Redoine Faïd s'était déjà évadé d'un établissement pénitentiaire, le 13 avril 2013, en utilisant quatre surveillants comme boucliers humains. Il avait fait exploser cinq portes avant de prendre la fuite en voiture. C'est en moins d’une demi-heure que le criminel s'était échappé de la prison de Séquedin, dans le Nord. Sa cavale a duré jusqu'au 29 mai 2013. Il a été arrêté dans un hôtel à Pontault-Combaut, en Seine-et-Marne.

En avril 2018, il a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'une agente des forces de l'ordre. Lors d'un braquage, il avait tenté de fuir avec des complices, en mai 2010. Une policière avait été tuée.

(Le Matin)