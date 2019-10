Enquête judiciaire sur «Tsunami Démocratique»

La justice espagnole a ouvert une enquête à l'encontre de la mystérieuse organisation séparatiste catalane «Tsunami Démocratique». Celle-ci était à l'origine du blocage de l'aéroport de Barcelone lundi, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.



L'enquête, effectuée par l'Audience nationale, un haut tribunal madrilène, porte sur des soupçons de «terrorisme», a précisé cette source.



Cette nouvelle plate-forme qui communique via les réseaux sociaux et des applications de messagerie cryptée a réussi à mobiliser lundi des milliers de personnes révulsées par la condamnation par la Cour suprême de neuf dirigeants indépendantistes à des peines allant de neuf à 13 ans de prison.



Pendant plusieurs heures, 10'000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont bloqué l'accès à l'aéroport de la métropole catalane. Au total, 110 vols ont été annulés et 115 personnes blessées au cours des échauffourées avec la police.