L'amygdale centrale est en partie responsable de la perception de la douleur, affirme une étude. Un mécanisme, essentiel pour la survie, peut en amplifier ou diminuer l'intensité ressentie. Ainsi, des soldats blessés au combat se rappellent souvent ne rien avoir ressenti sur le moment.

La recherche publiée mardi dans la revue scientifique américaine «Cell Reports» s'intéresse au circuit cérébral responsable de l'accroissement ou de la diminution des signaux de douleur. Elle compare ce mécanisme à la manière dont un thermostat contrôle la température dans la pièce d'une maison.

Our very first lab publication! So many emotions!! Very proud of our team, especially Torri Wilson (@tdw1373), Spring Valdivia, and Aleisha Khan (@Leishk1). Looking forward to continue figuring out how the brain controls pain. https://t.co/i5kVik8u2q