Sept millions quatre cent mille francs. C'est la somme qu'investit la société d'infrastructures énergétiques britannique Infrastrata pour racheter le chantier naval de Belfast «Harland and Wolff», connu pour avoir construit le Titanic, qui est ainsi sauvé à la dernière minute de la faillite à laquelle il était promis depuis plus d'un mois.

Le chantier avait été placé en redressement judiciaire en août. Véritable institution en Irlande du Nord, le chantier naval, qui faisait travailler plus de 30'000 personnes au début du XXe siècle, avait connu un déclin ininterrompu au cours des dernières décennies et ne comptait plus qu'environ 130 employés.

Septante-neuf d'entre eux qui n'ont pas pris part au plan de départs volontaires garderont leur emploi, a déclaré le repreneur Infrastrata dans un communiqué publié mardi. Le groupe, spécialisé dans le stockage et la distribution de gaz, prévoit d'augmenter de plusieurs centaines le nombre d'employés dans les cinq années à venir.

«Je pense que le chantier naval a un avenir prometteur et que les projets d'Infrastrata représentent une belle opportunité à la fois pour les secteurs manufacturier et énergétique de Belfast et de l'Irlande du nord», s'est félicité Julian Smith, ministre chargé de l'Irlande du nord, à propos du rachat.

La compagnie pétrolière norvégienne Dolphin Drilling, maison mère de Harland and Wolff, peinait à trouver un repreneur pour cet ancien géant de l'histoire industrielle nord-irlandaise, dont les énormes grues jaunes ont longtemps dominé Belfast.

Les employés du chantier occupaient le site depuis neuf semaines, un mouvement qui pour Susan Fitzgerald, coordinatrice régionale du syndicat Uniten, «restera dans les mémoires des générations futures comme la preuve du pouvoir de l'action collective».

150 navires de guerre

Créé en 1861, il avait bâti le célèbre paquebot Titanic, qui avait fait naufrage en avril 1912 au large de Terre-Neuve, lors de son voyage inaugural entre la Grande-Bretagne et New York, causant la mort de plus de 1500 de ses 2200 passagers. Le site avait également fourni près de 150 navires de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'entreprise s'était ensuite éloignée de la construction navale et travaillait jusqu'à récemment en majorité sur des projets d'énergie éolienne et de génie maritime.

Pour John Wood, directeur général d'InfraStrata, le rachat de H&W permet «de profondes synergies opérationnelles», et «un avantage substantiel à travers une intégration verticale en plus de démontrer notre engagement dans l'économie de l'Irlande du nord, particulièrement pour l'ère post-Brexit».

