Après des jours de controverse au sein de sa coalition, Angela Merkel a décidé de démettre de ses fonctions le chef du renseignement allemand, accusé de collusion avec l'extrême droite. Il est toutefois nommé secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur.

Hans-Georg Maassen, the head of Germany's domestic intelligence agency (BfV), will be removed from his post and reassigned to a new position in the Interior Ministry.https://t.co/rXVGOAVZdE