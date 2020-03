La prochaine édition du concours Eurovision de la chanson, qui devait se tenir en mai à Rotterdam aux Pays-Bas, a été annulée. Une décision prise en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs.

Plus tôt dans le mois, l'organisation du concours avait pourtant déclaré que son objectif était d'assurer le déroulement de cet évènement musical majeur malgré la crise actuelle du coronavirus.

Les Pays-Bas avaient gagné le droit d'organiser l'édition 2020 de l'Eurovision après la victoire du chanteur néerlandais Duncan Laurence au précédent concours, tenu en 2019 à Tel Aviv. La ville portuaire de Rotterdam avait été choisie en août pour accueillir la compétition.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF