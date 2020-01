Plaintes de pilotes

Un syndicat américain de pilotes de ligne a déposé jeudi une plainte contre la compagnie American Airlines, pour la contraindre à suspendre l'ensemble de ses vols entre les Etats-Unis et la Chine, en raison des risques liés au nouveau coronavirus.



Invoquant des «risques sérieux pour la santé, et à bien des égards inconnus, posés par le coronavirus», l'Allied Pilots Association (APA) a déposé une plainte à Dallas (Texas, sud des Etats-Unis), demandant à American Airlines la suspension sans délai des vols entre la Chine et les Etats-Unis.