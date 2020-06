Un bond dans les recherches internet des symptômes du Covid-19 et dans l'affluence dans les hôpitaux de la ville chinoise de Wuhan laissent penser que la maladie a pu apparaître sur place dès août 2019. C'est ce que montrent les résultats d'une étude préliminaire américaine.

Le coronavirus, qui vient d'un virus pouvant se transmettre de l'animal à l'homme, a été identifié pour la première fois dans le marché Huanan de Wuhan en Chine, où des animaux exotiques étaient vendus vivants, en décembre 2019. Des experts ont ensuite déterminé qu'une version génétique antérieure du virus avait émergé à la mi-novembre 2019.

Satellite imagery showing visits to Wuhan hospitals as well as Chinese internet search inquiries about coronavirus-type symptoms suggest the virus may have arrived in Wuhan as early as October 2019, but Chinese authorities didn't let us know. https://t.co/tj17qz4xxn pic.twitter.com/CaoXwy0bxm

Un article du quotidien hongkongais «South China Morning Post» a rapporté qu'un «patient zéro» avait été trouvé le 17 novembre citant des données gouvernementales. La nouvelle étude qui n'est pas encore apparue dans une publication de la communauté scientifique a été réalisée sous le prisme d'une discipline encore récente, «l'épidémiologie digitale».

Une équipe menée par Elaine Nsoesie de l'université de Boston a analysé 111 images satellites de Wuhan sur une période allant de janvier 2018 à avril 2020. «Une forte augmentation de l'affluence dès août 2019» a été détectée sur les parkings des hôpitaux de Wuhan, «culminant avec un pic en décembre 2019», ont noté les auteurs de la recherche.

EXCLUSIVE: Satellite imagery showing spikes in vehicles around major hospitals in Wuhan last fall suggests coronavirus may have been spreading through central China long before it was first reported to the world, a new study says. @TomLlamasABC reports. https://t.co/1G4bfFBNg6 pic.twitter.com/nNU6iBVQAQ