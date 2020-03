Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle renoncent à se pourvoir en cassation, a-t-on appris mercredi auprès de l'avocat d'Isabelle Balkany. Le couple a été condamné en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale.

«Ils ont pris la décision de ne pas se pourvoir en cassation», a déclaré à l'AFP Me Pierre-Olivier Sur, confirmant une information de BFMTV, se refusant à tout autre commentaire. Si aucun recours n'est effectivement déposé dans le délai légal de cinq jours, cette condamnation des édiles sera donc définitive.

«Ampleur exceptionnelle»

Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés mercredi en appel à 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité, pour une «fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle».

La justice a ordonné l'exécution provisoire de cette peine complémentaire d'inéligibilité, à quinze jours de la fin de leur mandat. Cette décision, à effet immédiat, doit être entérinée par l'autorité préfectorale.

Présents à l'audience, ils n'ont fait aucune déclaration.

La cour d'appel a rendu une décision qui, sans surprise, ne renvoie pas l'ancienne figure de la droite française derrière les barreaux, eu égard à ses problèmes sérieux de santé.

Évoquant une «fraude sophistiquée» que les élus «ont en partie reconnue» sans jamais «exprimer de regrets», tentant «à minimiser les faits», la cour a condamné Patrick Balkany, 71 ans, à 4 ans de prison, dont un an de sursis, et son épouse Isabelle, 72 ans, à 3 ans ferme.

Ces peines ne sont pas immédiatement aménageables: ils seront convoqués dans les semaines qui viennent devant un juge d'application des peines qui décidera des modalités d'application de leurs condamnations.

«Délinquance fortement rémunératrice»

Ils ont également été condamnés à 10 ans d'interdiction de gérer une société.

En première instance, le maire LR avait été condamné dans ce dossier à 4 ans avec incarcération immédiate, son épouse à 3 ans ferme mais sans mandat de dépôt, et tous deux à 10 ans d'inéligibilité, une sanction justifiée par le tribunal correctionnel pour leur ancrage dans une «délinquance fortement rémunératrice». Ils avaient immédiatement fait appel.

Incarcéré dans la foulée du jugement le 13 septembre 2019, Patrick Balkany a passé cinq mois entre la maison d'arrêt parisienne de la Santé et l'hôpital. Très amaigri, il a été libéré sous contrôle judiciaire le 12 février, au vu d'une alarmante expertise médicale: une grave pathologie digestive «difficilement compatible avec la détention».

Grand train de vie

Le fisc avait porté plainte en 2015, estimant que les Balkany menaient un train de vie sans commune mesure avec leurs revenus officiels et détenaient un patrimoine caché à l'étranger.

L'administration et l'accusation reprochent aux époux de n'avoir pas payé d'impôt sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum. Mais également d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées sont estimées à 4 millions d'euros, un montant vigoureusement contesté par la défense.

Les Balkany disposent de cinq jours pour éventuellement se pourvoir en cassation: un recours qui serait suspensif pour la détention mais pas pour la décision d'inéligibilité. (afp/nxp)