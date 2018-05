Le directeur général Mark Goldring a annoncé mercredi sa démission, pour offrir un nouveau départ à l'ONG.

Dans un communiqué, Mark Goldring a précisé qu'il resterait jusqu'à la fin de l'année mais qu'ensuite, il était bon que l'ONG se reconstruise «avec une personne qui amènera une vision fraîche, de l'énergie avec un engagement à long terme». Oxfam avait été au coeur d'un scandale et perdu des milliers de donateurs après la révélation, en février, d'abus commis en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010.

It's with a heavy heart that I have decided to stand down as Chief Executive at the end of this year. Oxfam is overwhelmingly a force for good. I have witnessed and, I hope, contributed to the positive difference we make for & with people living in poverty https://t.co/pHHSjAKXJZ