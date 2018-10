Comme l’an dernier à Genève, son expo «Body Worlds» suscite la polémique partout où elle passe. Mais on ne pourra pas reprocher au «Dr La Mort» Gunther von Hagens de ne pas aller au bout de ses idées. L’anatomiste allemand a demandé à sa femme de plastiner son corps de ses propres mains lorsqu’il sera décédé.

«Gunther, tu te moques de moi!»

Gunther von Hagens a inventé la plastination dans les années 70 – les corps sont conservés en remplaçant les liquides organiques par du silicone. L’homme a désormais 73 ans et il est en fin de vie: maladie de Parkinson en phase terminale. Or il souhaite être plastiné une fois mort, révèle son épouse Angelina Whalley dans The Observer. Et il veut qu’elle s’en occupe elle-même. «Au début, j’ai évidemment pensé, Gunther, tu te moques de moi! C’est quelque chose que je ne pourrais jamais faire», explique-t-elle.

Mais après le choc et l’incrédulité, Angelina Whalley, elle aussi anatomiste, a jugé que l’idée était finalement logique. «Ça finaliserait d’une certaine manière le travail de sa vie. Je comprends maintenant que le faire serait une expression de mon amour pour lui.»

Congelé durant un an

Avec ses 2600 m2 de crânes, organes et cadavre, l’expo Body Worlds est devenue permanente et va ouvrir ses portes cette semaine à Londres. Gunther von Hagens veut à l’avenir que son corps plastiné en fasse partie. «Il m’a dit: Angelina, tu as le droit de me conserver congelé à -25 degrés pendant un an. Mais après tu dois vraiment mettre les mains sur moi. J’aurai donc un an pour mon deuil puis je devrai le faire», détaille encore son épouse dans l’hebdomadaire britannique.

Gunther von Hagens imagine que son corps pourrait à l’avenir être disposé à l’entrée de l’exposition. Peut-être couvert de son éternel chapeau Fedora, a-t-il plaisanté, selon son épouse. (Le Matin)