Le fils du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé dimanche sur Twitter que Facebook avait bloqué son compte pour 24 heures à cause de posts anti-musulmans qu'il a publiés après des attentats anti-israéliens. L'homme est coutumier des provocations sur les réseaux sociaux.

«Vous savez où il n'y a pas d'attentats? En Islande et au Japon, où, par hasard, il n'y a pas de musulmans», avait publié jeudi Yaïr Netanyahu. Un peu plus tard, il avait affirmé qu'il n'y avait que deux solutions pour arriver à la paix «que tous les juifs s'en aillent ou que tous les musulmans partent», ajoutant «je préfère la seconde option».

Deux soldats israéliens et un enfant, né prématurément après des tirs sur sa mère, ont trouvé la mort à la suite d'attaques palestiniennes en Cisjordanie la semaine dernière.

Entretenu par l'Etat

Ses posts ayant été effacés par Facebook, il avait publié un texte dénonçant la politique du réseau social américain, qui laisse, selon lui, «des milliers de posts appelant à la destruction de l'Etat d'Israël et au meurtre de juifs». Ce post ayant entraîné son blocage pendant 24 heures, il avait tweeté une copie d'écran et qualifié le réseau social de «dictature de la pensée».

Yair Netanyahu wrote that the Facebook was "trying to shut our mouths in the only place where we have the right to express our opinions".https://t.co/Hawpxg2uR3