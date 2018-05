Le père de l'enfant sauvé était absent car il jouait... à Pokémon Go

Le père de l'enfant sauvé samedi par Mamoudou Gassama était absent de l'appartement lors de l'incident car il jouait...à Pokémon Go. C'est ce qu'a indiqué lundi sur BFM-TV le procureur de la République de Paris François Molins.



«Alors que la maman est restée sur l’Île de la Réunion avec l'autre partie de la famille, il était parti pour faire les courses, explique François Molins. Le problème c'est qu'il a mis un peu trop de temps à rentrer à la maison parce qu'en sortant du magasin, il s'est mis en tête de jouer à Pokémon Go, (...) ce qui a retardé son retour à l'appartement».



«Il est effondré, et se rend compte de ce qu'il a fait et des conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir».



Le père a été remis en liberté. «Son comportement est constitutif d'une infraction qui est la "soustraction à des obligations parentales"», et passible de deux ans de prison, poursuit le procureur.