Qu'ils manifestent leur colère, fassent la fête pour se changer les idées ou prient pour l'avenir du pays, les Britanniques célèbrent ce vendredi «spécial».

«L'establishment avait promis que nous quitterions l'UE le 29 mars 2019 mais ils essaient maintenant de retarder le Brexit ou même de l'arrêter», fulminent les animateurs du mouvement europhobe Leave Means Leave. Face à cette «élite» accusée de «trahir le Brexit», le mouvement rassemblera ses troupes devant le Parlement à partir de 16h heure locale (17h en Suisse).

Il y a deux ans jour pour jour, la Première ministre Theresa May activait l'article 50 du Traité de Lisbonne, enclenchant officiellement le processus de sortie de l'Union européenne qui devait aboutir le 29 mars 2019 à 23h heure britannique. Imprudemment, elle a répété au fil de ses discours que le pays quitterait l'UE à cette date.

Mais l'accord de retrait qu'elle a obtenu après de longues et laborieuses négociations avec l'UE a été rejeté deux fois par les députés britanniques, la contraignant à repousser la date. Le texte sera de nouveau examiné vendredi.

Près de trois ans après le référendum de juin 2016, qui avait vu la victoire du camp Leave l'emporter à 52%, le chaos règne au Parlement et l'amertume domine dans la population, tant du côté des eurosceptiques, frustrés de ne pas voir leur pays quitter l'UE, que des europhiles qui voudraient voir le Royaume-Uni revenir sur sa décision.

Soirée apocalyptique

Côté pro-Brexit, les participants d'une longue marche de 300 miles (environ 450 kilomètres) depuis le nord-est de l'Angleterre arriveront à Londres pour participer au rassemblement prévu devant Westminster. Très remontés contre la classe politique, ils réclament que le gouvernement mette en oeuvre le résultat du référendum et que le pays se détache enfin de l'UE, quitte à partir sans accord.

Dans l'autre camp, l'europhile maire de Londres, Sadiq Khan, va lancer un bus frappé du slogan «Nous sommes tous Londoniens» qui sillonnera la capitale pour informer les citoyens européens des procédures à effectuer pour rester au Royaume-Uni après le Brexit.

To the one million EU citizens who have made our city your home: you are Londoners, you make a huge contribution and you are welcome here.



Whatever the outcome of Brexit - that will never change. #LondonIsOpen ???????? pic.twitter.com/Nbo4BzKRfC