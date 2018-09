On le sait, quand une chaîne de télé envoie un journaliste au milieu des intempéries, on veut voir lesdites intempéries à l'antenne. Vendredi dernier, Mike Seidel intervenait en direct sur The Weather Channel (la chaîne météo) depuis Wilmington, en Caroline du Nord, lors du passage de l'ouragan Florence.

En ciré bleu, micro à la main, le journaliste est plié en deux pour résister aux énormes rafales de vent qui semblent manquer l'emporter. C'est du moins l'impression que le téléspectateur peut avoir. Mais un effet vient totalement ruiner la supercherie du présentateur. Alors qu'il se bat de plus en plus contre la tempête, deux hommes passent les mains dans les poches, marchant tout tranquillement derrière lui sans avoir l'air le moins du monde incommodés par le vent.

This dude from @weatherchannel is straight up faking this. He can barely stand up while 2 dudes just walk by in the background. I think that’s why producers panned our ???? yes. This storm is bad but literally don’t need #fakewind added to the madness #HurricanFlorence #FakeNews pic.twitter.com/TkNtejCNas