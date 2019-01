«Le trafic est ralenti. Motif: présence d'un lama»: les banlieusards parisiens, pourtant habitués aux messages annonçant des perturbations sur leur réseau, ne connaissaient pas celle-là : un dromadaire, et non un lama comme annoncé initialement, déambulait jeudi sur les rails.

Le quadrupède, échappé d'un cirque voisin selon la presse locale, cherchait de l'herbe à brouter le long des voies au niveau de la gare de Fontainebleau Avon, au sud de Paris, inconscient de ralentir le trafic d'une ligne transportant 75'000 voyageurs par jour.

Bonjour à tous, le lama qui s’avère être un dromadaire (on est formels vu la photo du suspect) ne déambule plus sur les voies. La circulation a pu reprendre. pic.twitter.com/pUgFzkG8ER — Ligne R SNCF (@LIGNER_SNCF) 17 janvier 2019

«Le trafic est ralenti sur l'ensemble de la ligne. Motif: présence d'un lama sur les voies à Fontainebleau Avon», avait dans un premier temps indiqué dans un tweet la SNCF.

«Le lama qui s'avère être un dromadaire (on est formels vu la photo du suspect) ne déambule plus sur les voies. La circulation a pu reprendre», a précisé un autre tweet de la SNCF, posté plus tard dans la matinée et accompagné d'une photo de l'animal. (afp/nxp)