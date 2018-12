Le ministre de la Défense Jim Mattis va quitter ses fonctions, a annoncé jeudi soir le président des Etats-Unis Donald Trump via Twitter. Le départ est prévu pour «fin février». «Un nouveau ministre de la Défense sera nommé prochainement», a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....