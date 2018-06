Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini s'est envolé lundi matin pour la Libye pour rencontrer les autorités du pays sur la question des migrants, a-t-il annoncé lui-même sur son compte Twitter.

Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio

impegno sarà massimo per rinsaldare l’amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti, a partire dall’emergenza immigrazione. Vi tengo aggiornati! pic.twitter.com/9OiTeelQnu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 25, 2018

Collaboration «décisive»

«Mission Libye, on part!», a-t-il écrit, en postant un selfie à bord de l'avion militaire emprunté pour se rendre en Libye. M. Salvini est le premier membre du nouveau gouvernement italien populiste à se rendre dans le pays.

Dans un entretien publié lundi dans le quotidien La Repubblica, le vice-Premier ministre libyen Ahmed Miitig a souligné son intérêt à travailler avec les hommes clefs du nouveau gouvernement italien.

«La collaboration entre l'Italie et la Libye est décisive», a-t-il commenté, notant que l'arrivée de migrants était également «un problème important» pour son pays.

Mesures structurelles

«Les trafiquants qui font venir les migrants en Italie sont pour nous des bandes criminelles dangereuses, qui ne permettent pas à la Libye de faire des pas en avant en direction d'une difficile normalisation», a-t-il souligné.

«Nous devons arrêter ce trafic aux frontières méridionales de la Libye et toute l'Europe doit penser aux mesures structurelles à prendre dans les pays africains pour stopper les migrants», poursuit-il.

Le responsable libyen s'est par ailleurs dit «préoccupé» par les tensions entre l'Italie et la France. «L'Italie et la France, outre le fait qu'il sont des piliers de l'UE, sont deux pays stratégiques pour la sécurité, le bien de la Libye et de la Méditerranée», a-t-il souligné.

«Nous devons travailler tous ensemble pour trouver des solutions, pour la stabilité de la mer qui nous unit».

820 secourus

Dans la soirée, M. Salvini est de nouveau intervenu pour remercier les autorités libyennes d'avoir recueilli en mer et ramené en Libye plus de 820 migrants dans la journée de dimanche.

Le ministre de l'Intérieur, qui est également vice-Premier ministre et chef de la Ligue, une formation d'extrême droite, a exprimé sur Twitter ses «remerciements chaleureux aux autorités et aux garde-côtes libyens».

«Aujourd'hui ils ont sauvé et ramené en Libye 820 migrants, rendant inutile le travail des trafiquants et évitant des interventions erronées de navires d'ONG», a écrit M. Salvini.

Défi migratoire

Plus tôt, l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a affirmé que l'Italie avait refusé l'aide de son navire pour secourir un millier de migrants au large de la Libye, Rome affirmant selon elle que les garde-côtes libyens s'en chargeraient.

La question de l'accueil des migrants a été dimanche à Bruxelles le sujet d'un mini-sommet destiné à tenter d'apaiser les tensions au sein de l'Union européenne face au défi migratoire, qui s'est achevé sans avancée concrète. (afp/nxp)