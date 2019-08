Un volcan japonais situé à environ 140 km à l'ouest de Tokyo est entré en éruption dans la nuit de mercredi à jeudi pour la première fois depuis 2015, entraînant des restrictions d'accès.

Volcano Asama ??? just erupted this day (07/08/2019 22:08 JST), last erupted 2015 pic.twitter.com/TISahKwlgw

Le mont Asama, l'un des volcans les plus actifs du pays, s'est réveillé dans la nuit en projetant des cendres et de la fumée sur près de 2000 mètres dans le ciel. L'agence météorologique nationale a aussitôt relevé son niveau d'alerte d'un cran, à 3 sur une échelle de 5, signifiant l'interdiction d'approcher à moins de 4 km du lieu de l'éruption.

Japan's Meteorological Agency says Mount Asama in the central part of the country erupted at 10:08 p.m. Wednesday. The mountain straddles Nagano and Gunma prefectures. pic.twitter.com/LUgg5AmBZg