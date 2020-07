Le président des États-Unis Donald Trump s’est trouvé un nouveau surnom, qu’il a publié dans un tweet bref et ponctué d’un point d’exclamation: «the lone warrior», soit le guerrier solitaire.

THE LONE WARRIOR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

L’un de ses fils, Eric Trump, a approuvé. «Tu l’es vraiment. Et c'est pourquoi l'Amérique t’aime et t’apprécie!», a-t-il réagi, également sur Twitter.

Pas de service militare

Le HuffingtonPost note que le locataire de la Maison-Blanche avait déjà surfé autour du même thème en se présentant comme un guerrier face à la pandémie de coronavirus. Mais explique surtout que les nombreux adversaires du président se sont déchaînés en ligne pour se moquer de ce nouveau surnom.

Beaucoup ont répliqué sur le ton de l’humour ou de la parodie. D’autres s’en sont pris à la gestion de l’épidémie de Donald Trump. Et certains n’ont pas oublié de rappeler que ce «guerrier» avait dans sa jeunesse échappé au service militaire et à la guerre du Vietnam pour une prétendue excroissance osseuse au talon. Extraits.

You call yourself a wartime president, and the greatest battle you've been presented with is Coronavirus.



You're the worst "warrior" ever. pic.twitter.com/qHIZjGlmx0 — Rebecca D'sister (@rlmades) June 30, 2020

trump was a "lone Warrior" during Vietnam. He stayed at home "alone" while the real warriors served. Lone warrior, my ass. He is a damn coward. — American Veteran (@amvetsupport) June 30, 2020

The lone warrior hiding in his bunker. pic.twitter.com/hUvinqM9kM — Happy Canadian (@macarthur54) June 30, 2020

R.M.