Ce jeudi, le pape avait invité dans sa résidence de la maison Sainte-Marthe à Rome les signataires de l'accord de paix au Soudan du Sud. Celui-ci doit entrer en vigueur le 12 mai prochain, selon des pourparlers aboutis en septembre 2018, à Khartoum. «Dans une scène inédite jamais abritée dans les bureaux du Saint Siège, au Vatican, le pape François s’est livré à un acte d’humilité afin d’encourager les dirigeants du Soudan du Sud à la paix», relate le site «Africanews».

Le pape François en présence de nombreux acteurs de la scène politique soudanaise du Sud en visite spirituelle au Vatican.

Le chef de l’Etat, Salva Kiir, et son rival Riek Machar ont passé une «retraite spirituelle» de 24 Heures au Vatican. C'est à l’issue de ce temps de prière, que le pape François s’est agenouillé pour embrasser les pieds des deux rivaux. Selon la tradition, le pape procède au lavage des pieds de prisonniers, le Jeudi Saint, comme le recommande la Bible, mais c'est la première fois que des hommes politiques sont sollicités.

Une «paix durable»

«J’exprime le plus profond espoir que les hostilités cesseront enfin, a déclaré le souverain pontife, et que l’armistice sera respecté, que les divisions politiques et ethniques seront surmontées et qu’il y aura une paix durable pour le bien commun de tous les citoyens qui rêvent de commencer à construire la nation». Reste à savoir s'il sera entendu dans cette région qui reste soumise à de graves tensions.

(Le Matin)