L'Iran a libéré vendredi le pétrolier suédois battant pavillon britannique, le Stena Impero, qui a quitté le port iranien de Bandar Abbas où il était ancré pendant plus de deux mois après sa saisie en pleines tensions internationales.

Le pétrolier est entré dans les eaux internationales après avoir quitté les eaux iraniennes, a annoncé son propriétaire suédois Stena Bulk en Suède. Le navire se dirige vers Dubaï, aux Emirats arabes unis, un autre pays du Golfe, a-t-il ajouté.

Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, avait arraisonné le tanker de 183 mètres le 19 juillet en l'accusant d'avoir ignoré des appels de détresse et d'avoir éteint son transpondeur après être entré en collision avec un bateau de pêche.

Son arraisonnement était intervenu après l'annonce de la prolongation de la saisie d'un pétrolier iranien par les autorités de Gibraltar, un territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne. Téhéran avait nié qu'il s'agissait de représailles.

Selon les autorités maritimes dans la province iranienne de Hormozgan (sud-ouest), le Stena Impero a commencé à prendre la mer vers 7h30 (heure suisse) après avoir reçu l'autorisation finale des autorités de Téhéran de quitter le port de Bandar Abbas (sud).

«Sains et saufs»

Une vidéo diffusée sur le site de la télévision d'Etat iranienne a montré le pétrolier prenant la mer. «Après l'autorisation de partir, le navire a commencé à naviguer en direction des Emirats», a ajouté un journaliste dans la vidéo avec le Stena Impero à l'arrière-plan.

Footage showing #British oil tanker Stena Impero starting to move from Bandar Abbas port of #Iran for international corridor of Persian Gulf on Friday morning. pic.twitter.com/3rIIQUZkwo