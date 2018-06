Le président turc Recep Tayyip Erdogan a revendiqué dimanche la victoire aux élections présidentielle et législatives âprement disputées, s'ouvrant la voie vers un nouveau mandat de cinq ans aux pouvoirs considérablement renforcés. Il a obtenu 55,5% des suffrages peu avant 20 heures à l'issue du dépouillement des deux tiers des votes. Plusieurs représentants de l'opposition dénoncent des irrégularités.

It’s not even midday but allegations of vote rigging emerge in southeastern town of #Urfa. Video appears to show a bulk of ballot papers cast into box, and observers unable to stop fraud. In preelection tension, 4 people had lost their lives in Urfa#TurkeyElection via @bbcturkce pic.twitter.com/1Mk0YXpNEw