Des milliers de personnes ont à nouveau protesté à Bogota samedi, au troisième jour d'un mouvement contre le président de droite Ivan Duque, qui a en conséquence avancé à dimanche l'ouverture d'un dialogue national annoncée initialement pour la semaine prochaine.

Ivan Duque, très impopulaire après à peine plus de 15 mois au pouvoir, a annoncé le début anticipé des consultations, qu'il avait proposées la veille en réponse aux manifestations d'une ampleur inédite et persistantes depuis jeudi.

«Demain, nous débuterons une Conversation nationale avec les maires et les gouverneurs élus» lors du scrutin local d'octobre dernier, a-t-il tweeté, ajoutant qu'il poursuivrait ce dialogue la semaine prochaine avec «différents secteurs sociaux».

Mañana con Alcaldes y Gobernadores electos de todo el país iniciaremos Conversación Nacional. Este Lunes lideraremos mesa de trabajo con Comisión Nacional de Concertación laboral. En el transcurso de la semana continuaremos diálogos con diferentes sectores sociales. — Iván Duque (@IvanDuque) November 24, 2019

Après une nuit de couvre-feu, imposé dans tout Bogota pour la première fois depuis 1977, les protestations avaient repris dans l'après-midi, alors que des équipes municipales nettoyaient les traces de saccages et pillages dans des quartiers populaires du sud. Parmi les manifestants, Juan Sebastian Patiño, 32 ans, conseiller commercial, s'est dit prêt à continuer «le temps qu'il faudra». «Nous nous sommes réveillés, le changement est lancé et il ne s'arrêtera pas», a-t-il déclaré à l'AFP.

Dialogue avec les acteurs sociaux

Ivan Duque, 43 ans, contesté pour ses politiques économiques, sociales et sécuritaires, a précisé qu'il se réunirait lundi avec la Commission nationale de concertation du travail, qui regroupe les ministres des Finances, du Travail et du Commerce avec des représentants des patrons et des salariés.

«Au cours de la semaine, nous poursuivrons les dialogues avec les différents secteurs sociaux», a ajouté le chef de l'État, au pouvoir depuis août 2018, mais sans majorité au parlement et dont le parti, le Centre démocratique, a subi de sérieux revers aux élections locales.

#AEstaHora avanzamos sesión de trabajo en el Puesto de Mando Unificado en #Bogotá. En compañía de @MinInterior y la Cúpula Militar y de Policía evaluamos situación actual de orden público en el país. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad de la ciudadanía. pic.twitter.com/tUio3umLdg — Iván Duque (@IvanDuque) November 24, 2019

Les syndicats avaient convoqué une grève nationale et des manifestations pour le 21 novembre, appel auquel s'étaient joints étudiants, indigènes, organisations d'opposition, de défense de l'environnement et artistes. Des centaines de milliers de personnes avaient participé au mouvement par des marches, majoritairement pacifiques, à travers tout le pays.

Puis d'autres manifestations avaient eu lieu vendredi, marquées par des «cacerolazos» (concerts de casseroles), forme de protestation jusque là inhabituelle en Colombie. Samedi, des rassemblements se sont à nouveau formés dans divers quartiers de Bogota, ainsi qu'à Cali et Medellin, troisième et deuxième villes du pays.

Ils se sont amplifiés au fil de la journée dans la capitale, en réaction à la répression des forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour disperser les premiers manifestants.

Varios policías agreden a jóvenes en medio de las marchas en Bogotá



"Me agarraron entre viejas [mujeres] y entre tombos [policías]. Todos me dieron reduro", denuncia joven fotógrafa que fue rodeada y golpeada por agentes de Policía en Bogotá. pic.twitter.com/6OpBOnFXHG — RT en Español (@ActualidadRT) November 24, 2019

Un jeune de 17 ans a été grièvement blessé à la tête par un projectile de la police anti-émeute, selon des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux et qui ont suscité l'indignation. Il a été hospitalisé en soins intensifs. Dans la soirée, le chef de l'État a annoncé sur Twitter avoir ordonné «l'investigation urgente de ce cas pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et déterminer les responsabilités».

Tensions avec les forces de l'ordre

«Nous exprimons notre préoccupation pour l'usage démesuré de la force de la part de l'Esmad (Escadron mobile anti-émeute) lors d'une manifestation à Bogota», avait un peu plus tôt tweeté le Défenseur du peuple, entité publique de protection des droits. Depuis jeudi, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait trois morts et près de 300 blessés dans toute le pays.

Quelque 13'000 policiers et militaires ont été déployés dans la capitale. Appuyés par des hélicoptères, ils quadrillaient cette ville de sept millions d'habitants, où les violences se sont soldées par environ 300 arrestations. «Ces patrouilles sont nécessaires et assurent en outre la tranquillité des citoyens», a déclaré Ivan Duque, qui pâtit de 69% d'opinions défavorables.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Bogota avait pris des airs de ville fantôme et 331 personnes ont été interpellées pour avoir défié l'interdiction de circuler, alors instaurée également à Cali. Des centaines de personnes avaient défié le couvre-feu, en tapant sur des casseroles et des marmites, notamment pendant plus d'une heure devant le domicile d'Ivan Duque. (afp/nxp)