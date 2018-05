«Le premier objectif du nouveau gouvernement catalan est d'offrir le dialogue au gouvernement espagnol», a affirmé Quim Torra à Berlin. Ce dernier a rendu visite en Allemagne à Carles Puigdemont, son prédécesseur à la tête de la Catalogne destitué par Madrid à la suite de la tentative de sécession de la région à l'automne 2017.

«S'il vous plaît, fixez une date et un lieu» pour une rencontre, a-t-il lancé à l'intention de M. Rajoy. Réponse dans la foulée: «Bien sûr que je recevrai le président régional s'il me le demande (...) Je suis disponible pour parler», a déclaré Mariano Rajoy devant la presse à Sofia, tout en affirmant qu'il n'y «aurait pas de république» indépendante en Catalogne.

Levée de la tutelle

Quim Torra doit prochainement former son gouvernement, ce qui entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée par le gouvernement central espagnol sur cette région de 7,5 millions d'habitants quand les députés séparatistes ont proclamé son indépendance le 27 octobre 2017.

Mais le gouvernement conservateur espagnol de Mariano Rajoy a rappelé qu'il pourrait à tout moment reprendre le contrôle de la région si M. Torra, qui a promis de «construire un Etat indépendant, une république», violait la Constitution. Madrid a d'ailleurs annoncé mardi qu'il continuerait à contrôler les finances de la région catalane même après la levée de la tutelle, en exigeant un rapport mensuel détaillé.

Madrid s'assurera que «pas un euro d'argent public catalan ne sera destiné au soi-disant processus d'indépendance», a affirmé devant les médias un haut responsable du Parti populaire au pouvoir, Fernando Martinez-Maillo. Depuis Berlin, Quim Torra a rejeté cette possibilité. «Cela ne peut être ainsi, en aucune façon. (...) Nous n'allons pas accepter ces conditions», a-t-il protesté. «Il est absolument nécessaire pour nous de garder le contrôle sur nos propres finances», a-t-il ajouté.

«Qu'ils s'en aillent une fois pour toutes»

La première journée de M. Torra a la tête de la Catalogne a été marquée par une polémique grandissante en Espagne au sujet de propos tenus dans le passé par cet indépendantiste virulent de 55 ans, jugés xénophobes par ses détracteurs. «Les Espagnols viennent ici pour nous surveiller. Qu'ils s'en aillent une fois pour toutes!», affirmait-il par exemple en 2012 dans un tweet, effacé depuis mais exhumé par les médias.

New Catalan President, @QuimTorraiPla: "I believe in free trade, in the EU and accepting as much refugees as possible in our home".



I recommend everyone interested in Catalonia to listen directly to him to avoid ultra-biased opinions. https://t.co/PujAsTs1UX