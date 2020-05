La plus grande fédération américaine de syndicats, l'AFL-CIO, a annoncé mardi qu'elle soutenait le candidat démocrate Joe Biden dans la présidentielle de novembre face au président républicain Donald Trump. Elle a éreinté sa réponse «négligente» à la crise du Covid-19.

«Joe a employé sa voix et son vote pour faire avancer la cause des travailleurs», a déclaré Richard Trumka, le président de l'AFP-CIO qui dit représenter 55 syndicats et 12,5 millions de membres.

The path to the presidency runs through the labor movement, and with the full force and unmatched reach of our political program, we are ready to pave that road for our friend @JoeBiden. pic.twitter.com/ak7scvruoo — Richard Trumka (@RichardTrumka) May 26, 2020

L'ancien vice-président de Barack Obama et ex-sénateur pendant plus de 35 ans «s'est battu durant toute sa carrière pour des salaires décents, une couverture santé, des protections pour la retraite et les droits civiques», a-t-il ajouté.

«Vrai visage»

Richard Trumka dit comprendre que des travailleurs désireux de rompre avec des «décennies de politiques qui nous ont laissés plus pauvres et affaiblis» aient «parié» en 2016 sur le milliardaire républicain. Mais «au cours des quatre dernières années, le président a montré son vrai visage» avec la mise en œuvre de politiques qui leur ont nui, affirme-t-il dans une vidéo.

WATCH: The path to the presidency runs through the labor movement. And with the full force and unmatched reach of our political program, we are ready to pave that road for our friend @JoeBiden. #1uVotes pic.twitter.com/nFuRbsuUw2 — AFL-CIO ????? (@AFLCIO) May 26, 2020

«Pire encore, les familles de travailleurs américains et leurs régions souffrent à cause de la réponse défaillante, tardive, désorganisée et meurtrière de Trump au coronavirus», a-t-il ajouté.

Joe Biden, 77 ans s'est réjoui de ce soutien en affirmant vouloir «devenir le meilleur président des travailleurs de toute l'histoire américaine». «Et face au Covid-19, l'importance des syndicats pour ce pays apparaît sans aucun doute: en se battant pour que leurs travailleurs obtiennent des équipements de protection, des congés payés, et des lieux de travail plus sûrs», a-t-il déclaré dans un communiqué. (ats/nxp)