Ils sont soupçonnés d'avoir usurpé l'identité de Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, extorquant plus de 50 millions d'euros à de riches personnalités: le procès de l'escroquerie dite au «faux Le Drian» s'est ouvert mardi à Paris.

Les deux principaux prévenus, Gérard Chikli et Anthony Lasarevitsch, jugés notamment pour escroquerie en bande organisée et prise du nom d'un tiers, ont pris place dans le box en début d'après-midi. Au cours de l'instruction, ils ont clamé leur innocence.

Cinq autre hommes ont, selon l'accusation, été leurs complices à différents degrés. Ces prévenus sont soupçonnés d'avoir été derrière une vaste et audacieuse arnaque qui a consisté, entre 2015 et 2017, à se faire passer pour Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Il est depuis devenu ministre des Affaires étrangères.

Seven on trial for fake French minister Le Drian scam https://t.co/cWWMCrFniN @GlobalCRL