Le procureur spécial ne juge pas nécessaire de procéder à de nouvelles inculpations dans l'enquête sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du président américain Donald Trump, selon les médias. Il a remis son rapport au ministre de la justice.

Le procureur spécial ne «recommande» pas de nouvelles inculpations, selon une responsable du ministère cité par plusieurs médias. En 22 mois d'enquête, l'ancien chef du FBI a déjà procédé à 34 inculpations de personnes ou d'entités, russes ou américaines, dont six anciens collaborateurs du président républicain. Il a notamment poursuivi l'ancien avocat du président, Michael Cohen, qui a finalement été condamné à trois ans de prison pour fraude, infraction aux lois électorales et parjure.

Dans les mains du ministre de la justice

Il avait aussi inculpé Paul Manafort, qui a brièvement dirigé la campagne Trump, pour des fraudes fiscales et bancaires notamment. Le lobbyiste a écopé de sept ans et demi de prison pour ces malversations.

La présidence américaine a salué la remise du rapport. «Les prochaines étapes sont du ressort du ministre de la justice [Bill, ndlr] Barr et nous avons hâte que le processus suive son cours. La Maison-Blanche n'a pas reçu le rapport du procureur spécial et n'a pas été informée» de son contenu, a dit la porte-parole de l'exécutif américain, Sarah Sanders.

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report.