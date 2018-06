Le président américain Donald Trump faisait l'objet de critiques jeudi après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de saluer un général nord-coréen sous le regard de Kim Jong-un. Il a été accusé d'avoir été utilisé pour la campagne de propagande de Pyongyang.

La scène a été capturée pendant la visite de M. Trump à Singapour, où a eu lieu mardi son sommet historique avec le dirigeant nord-coréen. La télévision d'Etat nord-coréenne l'a diffusée jeudi.

Newly released video from North Korean state media shows US President Trump returning a salute to a North Korean general during the summit in Singapore https://t.co/ayan3uBMle pic.twitter.com/1SztB4xrMA