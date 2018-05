Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour, a annoncé M. Trump jeudi dans un tweet après des semaines de spéculations.

«La rencontre très attendue entre Kim Jong-un et moi aura lieu à Singapour le 12 juin. Nous allons tous deux essayer d'en faire un moment très important pour la Paix dans le Monde!» a écrit le président américain.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!