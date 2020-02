Un sans domicile fixe de 29 ans été inculpé pour l'agression au couteau qui a blessé le muezzin de la mosquée centrale de Londres jeudi, a annoncé la police. Les faits ne sont pas considérés à ce stade comme de «nature terroriste».

Le suspect est poursuivi pour blessures corporelles graves et possession d'objet tranchant, a précisé Scotland Yard dans un communiqué. La victime, septuagénaire, a pu sortir de l'hôpital vendredi. «Je lui pardonne. Je suis désolé pour lui», a déclaré à la presse le muezzin Raafat Maglad au sujet de son agresseur.

Le muezzin, chargé d'appeler à la prière, a été agressé jeudi après-midi à la mosquée près de Regent's Park, en plein coeur de la capitale britannique. Un témoin de l'attaque a déclaré que le suspect avait été un habitué du lieu de culte et qu'il y avait été vu au moins six mois auparavant.

«Profondément attristé»

Le Premier ministre Boris Johnson s'est dit sur Twitter «profondément attristé» par cette attaque.

I'm deeply saddened to hear of the attack at the London Central Mosque. It's so awful that this should happen, especially in a place of worship. My thoughts are with the victim and all those affected.