La famille de cette nonagénaire avait déjà été particulièrement heureuse lorsqu'elle avait appris que le tableau qui était suspendu dans sa cuisine était en fait un chef-d'œuvre du peintre florentin Cimabue. Alors qu'il avait failli finir à la déchetterie, sans le coup d’œil avisé d'une experte, comme nous le racontions à l'époque, il s'est avéré être «Le Christ moqué», une pièce exceptionnelle estimée à 6 millions d'euros (6,6 millions de francs).

La vente aux enchères de ce tableau a eu lieu ce dimanche à Senlis (F), organisée par la maison Acteon. 800 personnes étaient rassemblées dans la salle et l'enchère fut encore plus exceptionnelle que prévue. Selon «Le Parisien», c'était en effet la première fois qu'un Cimabue était proposé aux enchères. Et il a été adjugé à plus de trois fois son estimation: 19,5 millions d'euros, soit 21,5 millions de francs. La nonagénaire est ses héritiers ont de quoi chaleureusement remercier celle qui est venue faire l'estimation de ses biens avant son le déménagement.

Michel Pralong