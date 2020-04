Lundi soir, rapporte «Paris Match», le Journal Télévisé de France 2 «a diffusé le témoignage déchirant d’une femme de 97 ans, en larmes». Il s’agit de celui de Jeanne, une résidente d’une maison de retraite de Saint-Gemmes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire.

Assise dans son fauteuil roulant, elle commence par expliquer qu’elle ne peut même pas aller voir sa voisine d’EMS. «On peut même pas discuter, je suis toute la journée enfermée là-dedans, c’est pas une vie à 97 ans», lâche-t-elle, précisant qu’elle n’a pas le virus et sa voisine non plus.

«Maman, tiens le coup»

Jeanne explique ensuite qu’elle se force à manger, «sinon mes enfants rouspètent. Ils me disent, maman, tiens le coup jusqu’au bout», enchaîne-t-elle, gagnée par l’émotion. Une employée précise alors que Jeanne avait avant le confinement des visites très régulières de son mari et de ses enfants. «Mes enfant, ils venaient tous les jours, l’un ou l’autre», précise la nonagénaire.

???? "Je suis enfermée toute la journée... C'est pas une vie à 97 ans... Mes enfants me disent 'maman tiens le coup jusqu'au bout'."



Résidente dans un Ehpad, Jeanne nous livre ce témoignage bouleversant.



(via @infofrance2) pic.twitter.com/7cqIKoXyu9 — franceinfo plus (@franceinfoplus) April 20, 2020

Son témoignage a ému de nombreux téléspectateurs, qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Depuis lundi cependant en France, les résidents de maison de retraite peuvent à nouveau recevoir des visites – sans contact et dans un cadre strict.

Mais les mots de Jeanne sont évocateurs, souligne le HuffingtonPost. Car «comme elle, nombre de personnes âgées se sont laissées «glisser» dans les maisons de retraite, dépitées par le sentiment d’abandon.»

Lundi, 7752 décès attribués au coronavirus avaient été enregistrés dans les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) français.

R.M.