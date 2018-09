Le Japon soufflé par le typhon Trami Le typhon Trami a touché la ville située dans la baie de Kinko au sud de l'île de Kyushu. Les vents ont atteint parfois jusqu'à 216 km/h. Plus de 80 personnes ont été blessées.

L'ouragan tropical a déjà entraîné de très fortes perturbations dans les transports dans l'ouest du Japon, alors que plus d'un millier de vols ont été annulés en raison de la fermeture de l'aéroport du Kansai, près d'Osaka.

Le centre du typhon a atteint vers 20 heures (11 heures GMT) la ville de Tanabe, au sud d'Osaka, a indiqué l'Agence météorologique japonaise. Le typhon Trami, accompagné de rafales de 216 km/h, devait balayer la plus grande partie de l'archipel avant de s'affaiblir légèrement, tout en causant de très fortes intempéries encore lundi, ont prévenu les services météorologiques.

Au total, 84 personnes ont été légèrement blessées, la plupart présentant des coupures dues à des éclats de vitres brisées, tandis qu'une femme a été portée disparue dans la région de Miyazaki, touchée par des précipitations record et des inondations. Selon les médias, cette sexagénaire a été emportée dans un canal au moment où elle travaillait avec son mari dans leur champ de riz.

1,5 million de personnes à évacuer

Le gouvernement a conseillé à 1,5 million de personnes d'évacuer, selon la chaîne publique NHK. Un demi-million d'habitations à Okinawa et Kyushu (sud-ouest) étaient privées d'électricité. En raison des vents violents et de l'averse il était impossible de s'aventurer à l'extérieur, a raconté à l'AFP Yuji Ueno, un responsable de la municipalité de Shirahama dans la préfecture de Wakayama, près de la ville de Tanabe, située en pleine trajectoire du passage du typhon.

«A partir de 14 heures, nous avons vu des vents et des pluies incroyables. J'ai fait un pas à l'extérieur de la mairie dans l'après-midi, l'averse tourbillonnait dans un vent très fort. Un vent énorme. C'était difficile de se tenir debout, c'était vraiment effrayant», a-t-il dit. Alors que le typhon progressait vers l'est, les autorités ferroviaires ont pris la décision rare d'annuler les services de train en soirée à Tokyo, dont le réseau est l'un des plus fréquenté au monde, en exhortant les usagers à rester dans des endroits abrités.

A Osaka, située près de la trajectoire du typhon, l'aéroport Kansai, qui avait déjà subi d'importants dégâts lors du passage début septembre d'un autre typhon, a fermé deux pistes. Les services aéroportuaires ont fait installer des sacs de sable pour éviter une inondation des pistes, comme cela s'était produit lors du passage du précédent typhon. «L'aéroport est fermé. Il y a très peu de monde autour et tous les magasins sont fermés. C'est vraiment désert», a raconté à l'AFP un homme d'affaires britannique Richard Swart, 56 ans, de Durham dans le nord de l'Angleterre. Bloqué dans son hôtel situé près de l'aéroport, il entend le vent «hurler».

La ville de Tokyo épargnée

Vingt-quatrième typhon de l'année en Asie, Trami ne frappera pas directement la capitale, mais des vents violents et d'intenses précipitations y sont attendues dimanche soir. L'agence météorologique japonaise a averti que la tempête pourrait entraîner des glissements de terrain et des inondations, de même que des épisodes de foudre et des tornades dans tout le pays.

Dans la ville de Kochi, sur l'île de Shikoku (sud), les vents ont arraché les tuiles des maisons. Un précédent typhon, Jebi, le 21e de l'année dans la région, avait tué plus de 10 personnes début septembre dans l'ouest de l'archipel, provoqué divers dégâts matériels, et paralysé l'aéroport d'Osaka, construit sur une île artificielle, avec des pistes envahies par les eaux. En septembre également, un puissant séisme a frappé l'île de Hokkaido, dans le nord du Japon, faisant plus de 40 morts. (afp/nxp)