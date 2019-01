Le ver luisant a été choisi comme Animal de l'année 2019 par Pro Natura. En désignant le coléoptère, l'organisation de protection de la nature veut attirer l'attention sur la dégradation alarmante des populations d'insectes et sur les actions pour y remédier.

«Là où les insectes vont bien, la nature se porte bien. Mais ce monde fantastique se dégrade à une vitesse effrayante», s'alarme jeudi Pro Natura dans un communiqué. La destruction des habitats, les pesticides ou encore la pollution lumineuse sont pointés du doigt. Le ver luisant est soumis aux mêmes pressions, qui le «poussent à déserter nos parcs et nos bois».

L'animal de l'année s'appelle précisément «grand lampyre», la plus répandue des quatre espèces de vers luisants présentes en Suisse. Son nom commun est trompeur: il ne s'agit pas d'un ver, mais d'un scarabée qui diffuse une lueur froide.

Mini-crocodiles

C'est seulement à la fin de sa vie que le Lampyris noctiluca se manifeste dans nos nuits d'été. Auparavant, il aura passé près de deux ans sous forme de larve. Ces dernières sont de grandes prédatrices d'escargots et de limaces. Leurs méthodes de chasse brutales ne cadrent pas avec l'image charmante des lucioles égayant les contes de fées.

Telles de mini-crocodiles bruns-noirs, les larves traquent leurs proies, souvent bien plus grosses qu'elles. Elles tuent l'escargot ou la limace capturée en injectant un venin à leur prise, qu'elles consommeront entièrement en un jour seulement.

Lumière de l'amour

Durant l'été de leur troisième année, les larves se mettent en cocon d'où sortiront des vers luisants adultes. Très vite, les femelles se postent à un endroit bien visible pour allumer leur signal destiné aux mâles en quête d'amour. La lumière émise par les organes lumineux situés à l'extrémité de leur corps est produite par une réaction chimique.

Chez les grands lampyres, les mâles ne brillent pas. Ils survolent leur habitat et guettent avec leurs grands yeux l'appel d'amour. Une course contre la montre commence. En effet, les individus adultes ne se nourrissent plus. Ceux qui n'auront pas réussi à s'accoupler mourront deux semaines plus tard sans descendance. (ats/nxp)