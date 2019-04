La Malaisie tente de recouvrer une partie des 4,5 milliards de dollars détournés du fonds d'investissement 1MDB par des personnages comme l'ancien premier ministre du pays Najib Razak ou le sulfureux homme d'affaires Jho Low. Pour ce faire, elle avait notamment fait saisir en février 2018 à Bali un luxueux yacht appartenant à ce dernier. L'«Equanimity» (qui signifie «égalité d'humeur») a été rapatrié en août en Malaisie, où le gouvernement avait décidé de le vendre aux enchères pour récupérer une partie de l'argent.

Sorti des chantiers navals de Rotterdam (NL) en 2014, il avait coûté 250 millions de dollars. Autant dire que les équipements à bord ne manquent pas: pouvant accueillir 28 personnes dans 14 cabines, avec un équipage de 33 membres, il possède un spa, un salon de beauté, une salle de gym, un sauna, un bain turc et une piscine, sans oublier un cinéma. Son intérieur est décoré à l'asiatique avec bambou et feuilles d'or (on peut en voir quelques photos sur ce site). Sur le pont, on trouve évidemment un héliport. Ce yacht de 91,5 mètres est le 60e plus grand au monde.

L'offre la plus haute

Ce mardi 3 avril, le gouvernement malaisien a annoncé la vente de l'«Equanimity». Il a été acheté par Genting Malaysia, une société malaisienne active dans les hôtels, les loisirs, les jeux et les parcs à thème, pour 126 millions de dollars, C'est la moitié de ce qu'a coûté le navire, mais c'est la meilleure offre qui a été faite en cinq mois. Beaucoup d'autres ont été déposées, mais seules quelques-unes dépassaient les 100 millions de dollars. Reste que, jusqu'à présent, c'est la plus forte somme récupérée dans le cadre du scandale 1MDB.

Parmi les autres biens ayant appartenu à Jho Low que la justice tente de récupérer, on compte notamment un piano transparent qu'il avait offert au top model Miranda Kerr ou un tableau de Monet, selon le site Quartz. Le magnat est en fuite, on pense qu'il est en Chine. Un mandat d'arrêt contre lui a été lancé par la Malaisie.

Ouverture du procès de Najib Razak

L'annonce de la vente du yacht de la corruption tombe le jour de l'ouverture du procès à Kuala Lumpur de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, 65 ans. Celui-ci a plaidé à son arrivée non coupable des sept chefs d'accusation contre lui liés à la corruption et au blanchiment d'argent. De nombreuses autres procédures judiciaires dans le cadre de ce scandale 1MDB sont en cours ailleurs, notamment en Suisse, aux États-Unis et en France. (Le Matin)