Un accord a été trouvé: les 49 migrants présents à bord de deux navires d'ONG allemandes au large de Malte vont pouvoir y débarquer. Plusieurs pays européens leur ouvrent leur porte ainsi qu'à plus de 200 autres déjà sur le sol maltais.

«Un accord ad hoc a été trouvé. Sur les 249 (migrants) présents à Malte et les 49 à bord du Sea-Watch and Sea-Eye, 220 personnes seront redistribuées dans d'autres pays membres ou rentreront dans leur pays d'origine», a déclaré Joseph Muscat au cours d'une conférence à Malte. Les bateaux des ONG allemandes Sea-Watch et Sea-Eye étaient dans les eaux maltaises depuis plusieurs jours dans l'attente qu'un port sûr puisse leur ouvrir ses portes.

Les migrants seront répartis entre l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Irlande, la Roumanie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie, a précisé M. Muscat. Une dizaine de pays européens s'étaient dits prêts à accueillir les 49 migrants ballottés en Méditerranée, certains depuis plus de deux semaines, mais Malte exigeait un accord «global» qui incluait 249 migrants que ce petit pays avait secourus et accueillis ces derniers jours.

Partager la charge

«Malte n'a jamais fermé ses ports et reste un port sûr. Nous voulons simplement que tous respectent les règles internationales que nous n'avons pas créées, nous», a déclaré Joseph Muscat. «Nous voulions faire passer un message politique fort, à savoir que la charge doit être partagée car il s'agit d'un problème européen. Il ne s'agit pas d'un discours contre les ONG, nous voulons simplement que tous suivent les règles», a-t-il souligné.

Les autorités de La Valette avaient accepté le 2 janvier dernier d'abriter dans les eaux maltaises les deux navires. Ceux-ci transportent 49 migrants secourus en Méditerranée, en raison de la détérioration des conditions à bord.

Le premier de ces navires, le Sea-Watch 3, qui bat pavillon néerlandais, navigue depuis le 22 décembre dans l'attente de pouvoir entrer dans un port. Il a à son bord 32 migrants - dont trois jeunes enfants, trois adolescents non accompagnés et quatre femmes -, originaires du Nigeria, de Libye et de Côte d'Ivoire.

Un navire d'une autre ONG allemande, Sea-Eye, transporte 17 personnes. Il compte notamment à son bord 16 hommes, dont le plus jeune a 17 ans et une femme de 24 ans, tous originaires d'Afrique de l'Ouest. (ats/nxp)