Criant au «scandale», Donald Trump a annoncé jeudi l'intervention de la justice fédérale après l'abandon des poursuites contre l'acteur Jussie Smollett, soupçonné d'avoir inventé une agression raciste et homophobe.

Le FBI et le ministère de la Justice «vont examiner le cas scandaleux de Jussie Smollett à Chicago», a tweeté de bon matin le président américain. «C'est une honte absolue pour notre pays!», a-t-il martelé dans l'après-midi.

FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation!