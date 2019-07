Les Etats-Unis ont abattu jeudi un drone iranien qui s'était approché d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz, dernier incident en date dans une région sous haute tension depuis plus de deux mois.

C'est le président américain Donald Trump lui-même qui a annoncé que les Etats-Unis avaient abattu cet appareil iranien qui s'était approché dangereusement d'un navire américain, après avoir ignoré de multiples appels à s'éloigner.

Selon lui, le drone iranien s'est approché à moins de 1.000 mètres du navire amphibie USS Boxer, qui a entrepris «une action défensive». «Le drone a été détruit immédiatement», a-t-il dit.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF