La décision de retrait des Etats-Unis de l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture, «n'a pas été prise à la légère» selon le communiqué du département d'Etat américain (Affaires étrangères, ci-dessous). Ce tournant historique intervient suite à une longue polémique sur l'opportunité pour la Palestine d'adhérer à l'UNESCO.

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi qu'ils se retiraient de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), accusant l'institution d'être «anti-israélienne».

Les Etats-Unis conserveront un statut d'observateur, a précisé le Département d'Etat, en lieu et place de leur représentation à l'agence onusienne basée à Paris.

«Je regrette profondément la décision des Etats-Unis d'Amérique de se retirer de l'Unesco, dont j'ai reçu la notification officielle par lettre du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson», déclare sa directrice générale, Irina Bokova, dans un communiqué.

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.

